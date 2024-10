Notfallversorgung: Ein „Lebensretter“ fürs Haigerlocher Unterstädtle

1 Freuen sich über einen weiteren Defibrillator im Städtle (von links). Der stellvertretende Haigerlocher Ortsvorsteher Maximilian Elser, Sponsor Matthias Rieger und Bürgermeister Heiko Lebherz. Foto: Kost/Thomas Kost

Defibrillatoren können bei Herzstillstand Menschen ins Leben zurückholen. Und je mehr es von ihnen in öffentlich zugänglichen Bereichen gibt, umso besser. Ein solches Gerät gibt es jetzt auch in der Spitalgasse.









Und zwar an am Haus 7/2 gleich gegenüber dem ehemaligen Amtsgericht und Polizeiposten in dem die 2008 gegründete P2 – Gesellschaft für Planung und Projektsteuerung ihren Sitz hat. Die neunköpfige Firma um Geschäftsführer Matthias Rieger kümmert sich seit 2017 im gesamten Bundesgebiet um die Planung von elektrotechnischen Anlagen in Neu- und Umbauten sowie zu sanierenden Gebäuden.