Die ganze Nacht auf Einsätzen, ständig Leben retten und dabei oft selbst angegriffen werden – "ganz so läuft das nicht ab", sagt Etienne Bantle. Doch es gibt viele, die sich so seinen Alltag als Notfallsanitäter vorstellen. Im Gespräch berichtet er, was wirklich passiert, wenn der Melder piept.