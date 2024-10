1 Foto: Schwarzwälder Bote

Für die Äußerungen von Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann hat unsere Leserin Barbara Graf wenig Verständnis.









Am Montag, 21. Oktober, waren wir gemeinsam mit weiteren Calwern, organisiert von unserem Oberbürgermeister Florian Kling, in Stuttgart vor der KVBW, um gegen die Schließung der Notfallpraxis in Calw zu demonstrieren. Da die KVBW dann kurzfristig mitgeteilt hat, dass nun Nagold geschlossen werden soll, haben wir somit gegen die Schließung in Nagold demonstriert.