1 Die Schließung der Notfallpraxis in Oberndorf sorgt für große Kritik. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Nachricht, dass die Kassenärztliche Vereinigung unter anderem die Notfallpraxis in Oberndorf schließen wird, hat im Kreis Rottweil zu einer Welle der Entrüstung geführt. Auch der Kreisseniorenrat hat eine klare Meinung dazu.









„Der Kreisseniorenrat Rottweil kann die beabsichtigte Schließung der ärztlichen Notfallpraxis am Krankenhaus Oberndorf in keiner Weise nachvollziehen und fordert deren dauerhaften Erhalt“, gibt der Kreisseniorenrat per Pressemitteilung bekannt.