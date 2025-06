Nagolder Notfallpraxis „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit!“

Die Nachricht hat die Nagolder Lokalpolitik in Aufruhr versetzt: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) will die Notfallpraxis am Nagolder Krankenhaus dichtmachen – nicht die in Calw. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.