Notfallpraxis in Müllheim: 8000 Unterschriften für den Erhalt gesammelt

Die Stadt Müllheim übergibt eine Unterschriftenliste für den Erhalt der Notfallpraxis. Die Schließung ist aber nicht mehr abzuwenden.
Nach der Ankündigung der Schließung vor mehr als einem Jahr hatte sich in Müllheim, wie auch in anderen betroffenen Städten, großer Protest formiert. Mehr als 8000 Bürger hatten sich mit ihrer Unterschrift für den Erhalt der Praxis in Müllheim eingesetzt. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) reagierte darauf zwischenzeitlich mit einer landesweiten Informationskampagne, teilt die Stadt Müllheim mit.