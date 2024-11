Notfallpraxis in Albstadt

1 Dass ärgert auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: Das Sozialministerium Baden-Württemberg reklamiert, die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg nicht zur Offenhaltung der Notfallpraxis bewegen zu können. Lauterbach sah das im Gespräch mit dem Albstädter Oberbürgermeister Roland Tralmer ganz anders. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Bernd von Jutrczenka

Ist die Notfallpraxis in Albstadt vielleicht doch noch zu retten? Oberbürgermeister Roland Tralmer hat sich – auch in dieser Sache – mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen und im Gemeinderat davon berichtet. Dort war die Wut auf die KV groß.









Selbst Arzt von Beruf, hat Thomas Voelter schon länger Einblick in die Vorgänge der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV), die in Albstadt die Notfallpraxis schließen will – wie sie sagt aus Personalmangel.