Notfallpraxis in Albstadt-Ebingen: Bürgermeister wehren sich gegen Schließung

1 Der Notfallpraxis in Albstadt-Ebingen droht das Aus. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das drohende Aus der Notfallpraxis in Albstadt-Ebingen hat bereits für Kritik aus allen Richtungen gesorgt. Nun haben sich die Bürgermeister im Zollernalbkreis an die Kassenärztliche Vereinigung gewandt.









Die Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis haben heute einen offenen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg veröffentlicht, in dem sie ihre entschiedene Ablehnung der geplanten Schließung von Notfallpraxen ausdrücken.