Notfallpraxis Albstadt: SPD Zollernalb sammelt Unterschriften gegen die Schließung

1 Die Mitglieder der SPD Zollernalb sammeln Unterschriften gegen die Schließung der Notfallpraxis Albstadt. Das Foto zeigt (von links, stehend): Marianne Roth (SPD Albstadt), Peter Johannes Weiger (SPD Meßstetten), Carmen Soudani (SPD Albstadt), Joke Herth (SPD Balingen) und Nils Maute (SPD Albstadt). Sitzend: Kreisvorsitzende Katja Weiger-Schick. Foto: Hertlein

Die SPD Zollernalb wehrt sich gegen die Schließung der Albstädter Notfallpraxis.









Die SPD Zollernalb fordert auch nachdem die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) die Schließung der Albstädter Notfallpraxis angekündigt hat, dass diese erhalten bleiben muss. Sie sammelt im ganzen Landkreis Unterschriften gegen die Streichung der Notfallpraxis und hat eine Online-Petition gestartet, unter der am Donnerstagmorgen bereits mehr als 2500 Unterschriften standen. Weitere können im Büro des Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch in der Balinger Ebertstraße 9 und im Büro der SPD Zollernalb am Marktplatz 19 in Nusplingen abgegeben werden. Adressaten sind Sozialminister Manfred Lucha und die Kassenärztliche Vereinigung.