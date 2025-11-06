Ärzte in Albstadt: Notfallpraxis schließt am 30. November – so geht es für Patienten weiter

Am 30. November ist die Notfallpraxis in Ebingen zum letzten Mal geöffnet. Über das Wie und Warum will die kassenärztliche Vereinigung am 12. November in der Festhalle informieren.
Protestbriefe, Resolutionen, Petitionen und sogar Demonstrationen vor ihrer Haustür in Stuttgart hatte der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) vor einem Jahr deren Entscheidung eingetragen, 18 Bereitschafts- vulgo Notfallpraxen im ganzen Land zu schließen. Die Proteste blieben allerdings folgenlos; die meisten der 18 Notfallpraxen haben mittlerweile den Betrieb eingestellt.