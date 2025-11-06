Ärzte in Albstadt: Notfallpraxis schließt am 30. November – so geht es für Patienten weiter

Am 30. November ist die Notfallpraxis in Ebingen zum letzten Mal geöffnet. Über das Wie und Warum will die kassenärztliche Vereinigung am 12. November in der Festhalle informieren.

Protestbriefe, Resolutionen, Petitionen und sogar Demonstrationen vor ihrer Haustür in Stuttgart hatte der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) vor einem Jahr deren Entscheidung eingetragen, 18 Bereitschafts- vulgo Notfallpraxen im ganzen Land zu schließen. Die Proteste blieben allerdings folgenlos; die meisten der 18 Notfallpraxen haben mittlerweile den Betrieb eingestellt.

Als letzte wird am 30. November die Albstädter geschlossen – die KVBW hatte sich auf Bitten der Stadt Albstadt bereit erklärt, damit noch bis zum seinerzeit auf Ende November 2025 terminierten Abschluss der Laufener Tunnelsanierung zu warten, um Albstädter Patienten der Balinger Notfallpraxis nicht zur Odyssee über die Umleitungsstrecke zu nötigen.

Der Tunnel wird zwar Ende November immer noch nicht fertig sein, doch einen weiteren Aufschub mochte die KVBW zur Jahresmitte nicht mehr gewähren: Derartige Schließungen müssten von langer Hand vorbereitet werden; die Verträge seien mittlerweile gekündigt. Es blieb beim 30. November.

Die Gründe für die Entscheidung zur 18-fachen Schließung sind nach Ansicht der KVBW nicht immer korrekt in der Öffentlichkeit kommuniziert worden, und deshalb möchte sie diese den Betroffenen noch einmal vor Ort darlegen – auch deshalb hat sie für den 12. November einen Informationsabend in der Ebinger Festhalle anberaumt.

Es gehe ihr eben nicht, wie vielfach behauptet werde, um Kostenersparnis, beteuert Pressesprecher Kai Sonntag, sondern um den sinnvollen Einsatz anderer, nämlich personeller Ressourcen.

Landesweit fehlen rund 1000 Hausärzte

Der Hintergrund: Es gibt es immer weniger niedergelassene Ärzte; mittlerweile, so Sonntag, fehlten landesweit rund 1000 Hausärzte, und diese Zahl werde weiter steigen – schon jetzt sei jeder fünfte niedergelassene Arzt 65 oder älter, und viele gäben nur deshalb ihre Praxis nicht auf, weil sie keine Nachfolger fänden.

Die Angehörigen der jungen Ärztegeneration zögen vielfach die Anstellung, die geregelte Arbeitszeiten gewährleiste, der Selbstständigkeit vor, und nicht wenige beschränkten sich gar auf Teilzeitarbeit.

Zur Übernahme von Bereitschaftsdiensten seien sie nicht verpflichtet; übernähmen sie sie trotzdem, müsse ihnen ein Zeitausgleich unter der Woche gewährt werden. Dies beeinträchtige wiederum die ambulante Regelversorgung – und die habe nun mal Vorfahrt. „Sie sicherzustellen“, betont Sonntag, „ist unser vorrangiger Auftrag.“

Also ein Zielkonflikt zwischen Regel- und Notfallversorgung? Das bestreitet Sonntag. Die Worte „Notfalldienst“ und „Notfallpraxis“ seien irreführend; Bereitschaftsdienst sei der korrekte Ausdruck.

Die KVBW findet das Wort „Notfallpraxis“ irreführend

Wer sich tatsächlich in einer echten Notsituation befinde, der sei gehalten, die „112“ anzurufen, und werde dann schnellstmöglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wer aber ein Fall für den Bereitschaftsdienst sei, dem sei auch die halbstündige, maximal 45-minütige Autofahrt zumutbar.

Denn das seien die Kriterien für die Schließung von Bereitschaftspraxen: Sie müssten für 95 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 30 und für 100 Prozent in weniger als 45 Minuten erreichbar sein. Im Falle Albstadt treffe das auf die Bereitschaftspraxen in Balingen und Sigmaringen zu.

Zahl der Arztstunden ist erhöht worden

Aber werden diese Praxen nicht in Zukunft hoffnungslos überlaufen sein, wenn auch noch die Albstädter ihre Dienste in Anspruch nehmen? Nein, versichert Sonntag, man habe die Zahl der Sigmaringer Arztstunden um acht, die der Balinger um fünf verlängert; Sigmaringen sei künftig am Wochenende von 8 bis 19, Balingen von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Mit langen Wartezeiten müsse lediglich rechnen, wer die Notaufnahme der Krankenhäuser aufsuche, ohne ein echter Notfall zu sein – wer dort als Erster an die Reihe komme, das entscheide der Ernst der Lage und nicht die Reihenfolge der Ankunft. Auch Rezepte würden dort nicht ausgestellt. „Für Husten, Schnupfen, Heiserkeit ist die Notaufnahme nicht da.“

Die KVBW

informiert am Mittwoch, 12. November, in der Ebinger Festhalle in Sachen Notfallpraxisschließung. Ihre stellvertretende Vorstandsvorsitzende Doris Reinhardt wird vor Ort sein; Beginn ist um18.30 Uhr.