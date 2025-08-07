Notfallpraxis Albstadt: Die Galgenfrist wird nicht verlängert

Es bleibt dabei: Die Albstädter Notfallpraxis schließt am 30. November endgültig. Die KVBW will der Stadt Albstadt jedoch ein Stück weit entgegenkommen.
Der Versuch der Stadt Albstadt, für die geplante Schließung der Albstädter Notfallpraxis noch einen weiteren Aufschub zu erwirken, ist gescheitert. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat einen entsprechenden Vorstoß von Oberbürgermeister Roland Tralmer mit dem Hinweis darauf beantwortet, dass es zu spät sei, noch umzudisponieren: Die fraglichen Verträge seien bereits gekündigt.