Notfallpraxis Albstadt: Die Galgenfrist wird nicht verlängert

Der Versuch der Stadt Albstadt, für die geplante Schließung der Albstädter Notfallpraxis noch einen weiteren Aufschub zu erwirken, ist gescheitert. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat einen entsprechenden Vorstoß von Oberbürgermeister Roland Tralmer mit dem Hinweis darauf beantwortet, dass es zu spät sei, noch umzudisponieren: Die fraglichen Verträge seien bereits gekündigt.

Der Hintergrund: Als die Kassenärztliche Vereinigung Ende 2024 ankündigte, dass sie 18 Notfallpraxen im Lande schließen werde, verzichtete die Stadt Albstadt auf Totalopposition, sondern handelte einen Kompromiss aus: Wenn schon Schließung, dann bitte nicht, solange der Laufener Tunnel saniert werde und ein Notfalltransport von Ebingen nach Balingen den Umweg über die Eyachtalortschaften Margrethausen und Pfeffingen sowie die Balinger Ortsteile Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen einschlagen müsse – oder aber, im günstigsten Fall, durch die alte Laufener Ortsdurchfahrt, wo während der gesamten Sanierung Tempo 30 gilt.

Die Bitte leuchtete den Verantwortlichen der KVBW ein; sie konzedierte der Stadt Albstadt einen Schließungsaufschub bis zum 30. November 2025. Sollten die Vertragspartner freilich angenommen haben, dass der Tunnel bis dahin fertig sein würde, sahen sie sich getäuscht. Die Eyachbrücke westlich von Laufen, die zeitgleich mit der Tunnelsanierung erneuert wird, könnte tatsächlich Ende November befahrbar sein. Der Tunnel aber wird bis dahin nicht fertig sein – im Zeitplan, den das Regierungspräsidium Tübingen ins Internet gestellt hat, ist ausdrücklich von Januar die Rede.

Die Kündigungen sind nicht rückgängig zu machen

Das bedeutet: Zumindest im Dezember müsste der Rettungswagen sich in die Blechkarawane einreihen, die mit Tempo 30 durch die Balinger Straße in Laufen zieht.

Als den Verantwortlichen im Rathaus Albstadt klar wurde, dass die Terminplanungen des Regierungspräsidiums Tübingen und der KVBW nicht übereinstimmten, versuchten sie zu retten, was zu retten war. Vergeblich: Am Mittwochmittag haben die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVBW, Doris Reinhardt, und Roland Tralmer miteinander telefoniert, und dabei stellte sich heraus, dass der Zug bereits weg ist. Die Vertragskündigungen, so Reinhardt, seien ausgesprochen und nicht rückgängig zu machen.

KVBW bietet Sigmaringen als Alternative an

Dafür machte sie Tralmer ein anderes Angebot: Normalerweise, so der OB, seien die Kreisgrenzen undurchlässig, wenn es um die Behandlung in Notfallpraxen gehe. Für Albstadt aber will die KVBW nun eine Ausnahme machen: Albstädter – und vermutlich auch Straßberger, Winterlinger und Bitzer – sollen sich künftig im Bedarfsfall an die Notfallpraxis in Sigmaringen wenden und dort behandeln lassen können. Und zwar nicht nur, so lange der Laufener Tunnel zu bleibt, sondern auch nach dem Ende der Sanierung. Die Arztkapazitäten sind offenbar da – und die KVBW laut Reinhardt bereit, regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen.