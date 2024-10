Notfallpraxen in Baden-Württemberg: Diese Standorte in der Region Stuttgart sollen geschlossen werden

1 Die Notfallpraxis in Backnang ist von den Schließungsplänen betroffen. Foto: Frank Rodenhausen/Frank Rodenhausen

Nun ist die Katze aus dem Sack: 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg werden geschlossen, betroffen ist auch die Region Stuttgart.









Wie die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Montag bekannt gab, werden in der Region Stuttgart die Notfallpraxen in Backnang, Herrenberg und Kirchheim/Teck geschlossen. Mit Backnang ist es somit der zweite von drei Standorten in Rems-Murr-Kreis, der dicht macht. Schorndorf ist bereits seit Anfang des Jahres geschlossen worden. Geschlossen werden schrittweise ab April 2025 außer den bereits genannten drei Standorten in der Region Stuttgart: Achern, Albstadt, Bad Saulgau, Brackenheim, Eberbach, Ellwangen, Ettlingen, Müllheim, Münsingen, Nagold. Neuenbürg, Oberndorf, Schwetzingen, Tettnang und Wolfach. Insgesamt sind es 18 Standorte, die bis 2026 geschlossen werden sollen.