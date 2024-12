Notfallnummern in der Region: Notfall an den Feiertagen? Diese Helfer sind erreichbar

Notfall an den Feiertagen? Diese Helfer sind erreichbar

Notfallnummern in der Region

1 Im Notfall ist es gut, schnell die Helfer kontaktieren zu können. (Symbolfoto) Foto: pixabay/Gerd Altmann

Krankheit oder ein Wasserrohrbruch lassen sich nicht planen. Und auch an Weihnachten und Silvester können Unfälle passieren. Damit niemand in seiner misslichen Lage alleine gelassen wird, gibt es in der Region einige Anlaufstellen. Ein Überblick über die wichtigsten Kontakte.









Wasserrohrbruch, Stromausfall, Krankheit oder seelisches Unwohlsein – auf diese Dinge könnte man an Weihnachten und Silvester verzichten. Doch falls ein Notfall eintritt, gibt es in der Region einige Anlaufstellen, die auch an den Feiertagen für die Menschen da sind. Hier ein Überblick mit den Notfallnummern aus der Region.