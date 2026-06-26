Notfallhelfer: Modernes Herzstück für Einsatzkräfte

Die Rettungsleitstelle befand sich vorher seit 1976 in der Spitalstraße, die Feuerwehrleitstelle befindet sich schon seit 1979 in den Räumen in der Weiler Straße. Im Jahre 2000 zog die Rettungsleitstelle um in die Weiler Straße, es entstand eine integrierte Leitstelle der DRK und der Feuerwehr Lörrach. Zur Wiederinbetriebnahme nach der Modernisierung gab es am Mittwoch einen kleinen Festakt mit einer anschließenden Führung durch die Räume der neuen Leitstelle. Unter den Gästen war auch Marion Dammann, Landrätin des Landkreises Lörrach.

Der Analogfunk sei bereits im März abgeschaltet worden, sagte der Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Simon Redling. Nach 26 Jahren sei es Zeit für eine Erneuerung geworden, vor allem im technischen Bereich. Alles Alte sei neu gemacht worden, sagte Markus Lapp, ebenfalls Geschäftsführer des DRK, darunter die gesamte Verkabelung, der Boden, die gesamte technische Ausstattung, die Möbel und anstatt drei stehen nun sechs neue Server in der Leitstelle.

Multifunktionswand soll die Arbeit erleichtern

Neu ist eine Multifunktionswand für Informationen im Betriebsalltag und im Einsatz. Die Arbeitsplätze wurden auf den aktuellen Stand der Arbeitsplatzergonomie gebracht. Ebenfalls erneuert wurde die digitale Alarmierung, die Technik der Brandmeldeanlagen, die Stromversorgung sowie die Netzwerktechnik.

Der Aufwand, eine Leitstelle zu betreiben sei enorm gewachsen, erklärte Lapp weiterhin, vor allem im technischen Bereich. So wurde das Kommunikationssystem komplett erneuert, die Visualisierung aller Vorgänge wird nun auf große Bildschirme übertragen. Es gibt sogar einen Dezibelwarner, der zum Einsatz kommt, wenn viele Leute gleichzeitig in der Leitstelle arbeiten und es zu laut wird. In der Leitstelle arbeiten auch Ehrenamtliche im sogenannten Arbeitskreis Leitstelle und unterstützen die Disponenten bei hohem Arbeitsaufkommen.

Unsere Empfehlung für Sie Technischer Defekt in Lörrach Leitstelle fällt aus - Feuerwehr in Bereitschaft Aufgrund eines technischen Problems kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Ausfall der Integrierten Leitstelle Lörrach.

Der Raum selbst ist angenehm klimatisiert, die Beleuchtung kann individuell eingestellt werden, wurde beim Rundgang ebenfalls deutlich. Die Arbeit der Rettungskräfte sei vor allem mental für alle Beteiligten meist sehr belastend, erfreuliche Vorfälle seien laut Lapp eher selten. Er habe daher die größtmögliche Hochachtung für die Arbeit der Disponenten, Notärzte und Rettungssanitäter, betonte er. Vor daher sei eine Ausstattung auf dem neuesten Stand zumindest technisch eine Erleichterung. So müsse man zum Beispiel, nicht mehr alles per Hand aufschreiben und danach nochmals in den Computer eingeben. Auch Marion Damman würdigte den Einsatz aller Mitarbeiter als schlichtweg lebenswichtig und nicht hoch genug einzuschätzen. Die Leitstelle sei ein Ort, an dem viel passiert, und ein Herzstück des Landkreises.

Landrätin regt Kooperationen an

Allerdings müsse man aufgrund der sehr angespannten finanziellen Situation darüber nachdenken, zukünftig eventuell Kooperationen mit anderen Landkreisen einzugehen. Dies natürlich unter Wahrung der eigenen Identität, sagte Dammann. Auch eine starke Resilienz im Bezug auf die zukünftige Dienstleistungsfähigkeit aller Gesundheitsversorger sei dringend von Nöten.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 30.488 Rettungswageneinsätze und 5989 Notarzteinsätze gezählt, im Vergleich dazu waren es im Jahr 2000 „nur“ 9832 Rettungswageneinsätze . Unter den 136.000 Anrufen in der Leitstelle wurden 52.000 Notrufe via 112 gezählt. Ein Vergleich bezüglich der Notrufe aus dem Jahr 2000 existiere leider nicht.