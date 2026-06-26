Notfallhelfer: Modernes Herzstück für Einsatzkräfte

Nach 26 Jahren im 24-Stunden Betrieb ist die Leitstelle des DRK-Kreisverbands in Lörrach komplett erneuert worden.
Die Rettungsleitstelle befand sich vorher seit 1976 in der Spitalstraße, die Feuerwehrleitstelle befindet sich schon seit 1979 in den Räumen in der Weiler Straße. Im Jahre 2000 zog die Rettungsleitstelle um in die Weiler Straße, es entstand eine integrierte Leitstelle der DRK und der Feuerwehr Lörrach. Zur Wiederinbetriebnahme nach der Modernisierung gab es am Mittwoch einen kleinen Festakt mit einer anschließenden Führung durch die Räume der neuen Leitstelle. Unter den Gästen war auch Marion Dammann, Landrätin des Landkreises Lörrach.