1 Und wieder war der Rettungshubschrauber in Schramberg im Einsatz. Foto: Wegner

Nicht zum ersten Mal ist in dieser Woche der Rettungshubschrauber in Schramberg gelandet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erneut ist am Donnerstag der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung am Schramberger Bernecksportplatzbereich gelandet. Bereits am Montag hatte es zwei Einsätze im Stadtgebiet – einer in der Talstadt, ein weiterer in Schönbronn – gegeben. Und am Samstag zuvor war der Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz im benachbarten Schiltach gelandet.

Rettungsdienst sichert Startfläche

Nachdem die Patientin aus dem Rettungswagen ausgestiegen und anschließend auf der Trage des Hubschraubers gesichert worden war, konnte der Hubschrauber zum direkten Flug ins Schwarzwald-Baar-Klinikum nach Villingen-Schwenningen abheben.

Damit es beim Start keine Probleme mit den meist jungen Nutzern des benachbarten Kleinspielfelds beim Sportplatz gab, die in der Wartezeit des Hubschraubers diesem für einen Abflug zu nahe hätten kommen können, sorgten die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sicherheitshalber für genügend Abstand.