Notfall: Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Leverkusen

1 Zwei Menschen starben bei einem Brand in Leverkusen. Foto: Gianni Gattus/dpa

Mehrere Personen befinden sich in dem brennenden Gebäude. Rettungskräfte versuchen zunächst das Leben der beiden Männer zu retten. Was genau geschah, ist unklar.









Leverkusen - Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden Männer wurden zunächst reanimiert, starben jedoch noch an der Einsatzstelle an ihren schweren Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen kamen mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.