2 Nach der Explosion der Gasflasche wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Foto: Markus Scholz/dpa

Erst gibt es einen lauten Knall, dann einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Niendorfer Hafen von Timmendorfer Strand. Mehrere Menschen werden verletzt.









Timmendorfer Strand - Bei einer Explosion in der Gemeinde Timmendorfer Strand an der Ostsee in Schleswig-Holstein sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand explodierte eine auf dem Gelände des Niendorfer Hafens gelagerte, mit Acetylen gefüllte Gasflasche, wie die Polizei am Abend mitteilte.