Notfall in Schramberg

1 Der Rettungshubschrauber ist nach einem Notfall in der Nordstadt auf dem Bernecksportplatzbereich gelandet. Foto: Stephan Wegner

Eigentlich hatte der Pilot des Rettungshubschraubers der Deutschen Luftrettung (DRF) zunächst einen Landeplatz in der Schramberger Nordstadt angesteuert – doch dann entschied er sich für eine Landung auf dem Spielfeld beim Bernecksportplatz.









Von Süden her kommend hatte der Rettungshubschrauber am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr zunächst die Nordstadt angesteuert – dort war auch die eigentliche Einsatzstelle des Rettungsdiensts gewesen, dann aber in einer für leicht aufgeschreckte Einwohner recht niedrigen Höhe die Schramberger Talstadt überquert, um schließlich auf dem kleinen Rasenspielfeld beim Bernecksportplatz zu landen.

Als Landeplatz vorgesehen

Dieses Feld ist eigentlich der von der Stadt für Rettungshubschrauber auch ausgewiesene Landebereich – und diesmal war dort eine Landung auch möglich, nachdem bei früheren Einsätzen auch andere Plätze angeflogen werden mussten.

Auch schon früher hatte nach einer ersten Überprüfung des Piloten – damals war der Bolzplatz an der Schiltach zunächst als Ziel ausgemacht, dann aber verworfen worden – ein Rettungshubschrauberpilot die Nordstadt nicht angesteuert, sondern war auf die Südstadt ausgewichen.

Aber auch beim Bernecksportplatz war bei Einsätzen der Hubschrauber nicht auf dem Rasenplatz sondern nebenan oder wo ganz anders gelandet – dieses Mal passte es aber, da das Spielfeld hervorragend aufgeräumt war.