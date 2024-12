Die Gemeinde Dietingen verfügt nun in allen Ortsteilen über Defibrillatoren.

Vor wenigen Tagen nahm Bürgermeister Felix Hezel einen weiteren Defibrillator in Betrieb. Zu finden ist dieser an der Außenwand des Rat- und Feuerwehrhauses im Ortsteil Gößlingen.

Seit einigen Jahren werden an verschiedenen Standorten in der Gemeinde die Geräte für alle öffentlich zugänglich gemacht. Aufgrund ihrer Bau- und Funktionsweise können die „Automatisierten externe Defibrillatoren“ (AED) von Laien-Ersthelfenden problemlos bedient werden. Sobald ein Gerät eingeschaltet wird, werden alle Schritte ausführlich und unterstützend per Sprachausgabe erläutert.

Defibrillatoren, die bei einem Herzstillstand Leben retten können, befinden sich nun in allen fünf Ortsteilen: Dietingen-Ort: Außenwand Graf-Gerold-Halle; Irslingen: Außenwand Rathaus; Böhringen: Außenwand Feuerwehrhaus, Rotenzimmern: Außenwand Rat- und Bürgerhaus und Gößlingen: Außenwand Rat- und Feuerwehrhaus.