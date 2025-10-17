Notfall bei Zell-Gresgen: Großeinsatz wegen regungslosem Pilzsammler

1 Verschiedne Rettungseinheiten und ein Hubschrauber waren nötig, um einen gestürzten Pilzsammler zu retten (Symbolbild). Foto: Feuerwehr Zell Ein Pilzsammler blieb nach einem Sturz im Wald bei Gresgen regungslos liegen. Wegen unwegsamem Gelände brauchte es viele Retter.







Ein Pilzsammler ist im Wald bei Gresgen nach einem Sturz regungslos liegen geblieben. Dies wurde der Integrierte Leitstelle Lörrach am Freitag, 17. Oktober um 10.45 Uhr gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht machten sich daraufhin zu einer großen Rettungsaktion auf, wie die Feuerwehr Zell in ihrer Mitteilung schreibt. Der Notarzt sollte mit Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle gebracht werden.