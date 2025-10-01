Notfall bei Fußballspiel: Lebensretter auf dem Sportplatz

Eigentlich hätte das Auswärtsspiel beim VfL Herrenberg II für die SGM Glatten/Hopfau ein ganz normaler Sonntag sein sollen. Und eigentlich war er das auch... bis zu dem Zeitpunkt, an dem er es nicht mehr war. In der zweiten Halbzeit, beim Stand von 2:0 für die Gäste, bekam eine Spielerin der SGM einen Ball mit viel Wucht in die Bauchregion. „Zuerst dachten wir, ihr ist halt kurz die Luft weggeblieben – wie das eben immer mal wieder passiert, wenn man abgeschossen wird“, erzählt Doreen Dienel, eine Mittelfeldspielerin der SGM, die in den nächsten Minuten eine entscheidende Rolle spielen sollte.

„Nicht mehr wirklich ansprechbar“ Denn schnell wurde klar: Es handelt sich hier nicht um eine „normale“ Verletzungsunterbrechung. „Wir haben sie erst einmal hingelegt. Am Anfang hat sie noch normal geatmet, aber dann haben wir gemerkt, dass sie nicht mehr wirklich ansprechbar war“, erzählt Dienel. Die betroffene Spielerin der SGM, die anonym bleiben möchte, fing plötzlich an, am ganzen Körper zu krampfen und hektisch nach Luft zu schnappen. Schließlich wurde sie bewusst los.

Die nächsten Minuten wurden zum Kampf für alle Beteiligten – insbesondere für Dienel, die mit der Durchführung einer Herzdruckmassage begann. „Ich weiß nicht warum, aber in dem Moment war ich irgendwie relativ ruhig und selbstsicher“, gibt die 36-Jährige einen Einblick in ihre Gefühlswelt während dieser entscheidenden Momente. Eine besondere medizinische Ausbildung habe sie nicht. „Nur eben den Erste-Hilfe-Kurs vom Führerschein und eine Auffrischung, die aber auch schon zehn Jahre her ist“, erzählt sie.

Ex-Spielerin, Gegnerin und Zuschauer helfen mit

Während Dienel die Herzdruckmassage durchführt, ist Rebecca Horr, eine ehemalige Spielerin der SGM, mit der Beatmung beschäftigt. Ein Zuschauer setzt den Notruf ab, ein weiterer löst Horr wenig später zur Beatmung ab. „Das ging alles so schnell, dass ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern kann“, so Dienel.

Außerdem entscheidend involviert: Maja Klemme, eine Herrenberger Spielerin und gelernte Rettungssanitäterin, sowie SGM-Akteurin Lu-Ann Schweizer. Letztere berichtet: „Nach ein paar Minuten kam dann tatsächlich ein Defibrillator bei uns an, den wir dann natürlich genutzt haben.“ Nach und nach kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes dazu – und mit vereinter Kraft gelang schließlich die Reanimation. Die Betroffene atmete wieder und öffnete ihre Augen. „In dem Moment brach es auf dem ganzen Sportplatz aus allen heraus. Ich habe noch nie so viele Menschen gleichzeitig weinen sehen – aus Schock, aber auch aus Glück, dass sie wieder da war“, berichtet Schweizer von den emotionalen Momenten.

„Alle haben zusammengearbeitet“

Die SGM-Spielerin fasste außerdem treffend zusammen: „Diese Minuten haben gezeigt, was Teamgeist bedeutet. Mitspielerinnen, Gegnerinnen, Zuschauer, Feuerwehr und Rettungsdienst – alle haben zusammengearbeitet, um ein Leben zu retten.“ Und das gelang letztendlich auch. Nach ein paar Tagen in Beobachtung wurde die betroffene Spielerin inzwischen wohlauf wieder aus dem Krankenhaus entlassen.