Notfall bei Fußballspiel: Lebensretter auf dem Sportplatz

Nachdem eine Spielerin der SGM Glatten/Hopfau während eines Spiels in Herrenberg das Bewusstsein verlor, reagierten alle Beteiligten blitzschnell – und retteten damit ein Leben.
Eigentlich hätte das Auswärtsspiel beim VfL Herrenberg II für die SGM Glatten/Hopfau ein ganz normaler Sonntag sein sollen. Und eigentlich war er das auch... bis zu dem Zeitpunkt, an dem er es nicht mehr war. In der zweiten Halbzeit, beim Stand von 2:0 für die Gäste, bekam eine Spielerin der SGM einen Ball mit viel Wucht in die Bauchregion. „Zuerst dachten wir, ihr ist halt kurz die Luft weggeblieben – wie das eben immer mal wieder passiert, wenn man abgeschossen wird“, erzählt Doreen Dienel, eine Mittelfeldspielerin der SGM, die in den nächsten Minuten eine entscheidende Rolle spielen sollte.