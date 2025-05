Baden-Württemberg: Auto fährt in Stuttgart in Menge - eine Tote

Auto fährt in Stuttgart in Menge - eine Tote

1 Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es ein Unfall. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mitten im Feierabendverkehr fährt in der Innenstadt ein Geländewagen in eine Menschengruppe an einer U-Bahn-Haltestelle. Mehrere Menschen werden teils schwer verletzt. Eine Frau stirbt.









Stuttgart - Es geschieht an einem der ersten warmen Abende in der Stuttgarter Innenstadt: An der zentralen Stadtbahn-Haltestelle am Olgaeck warten Menschen nach dem Feierabend auf die nächste Bahn, als plötzlich ein schwarzer Geländewagen um die Ecke biegt und in eine Menschenmenge fährt. Mindestens acht Menschen werden dabei verletzt, drei davon laut Feuerwehr lebensgefährlich. Eine Person muss vor Ort wiederbelebt werden. Noch am Abend erliegt eine 46-Jährige im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.