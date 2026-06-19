Notfall auf Parkplatz: Baby aus überhitztem Auto in Hamminkeln gerettet

Die Mutter hatte ihr Baby nach einem Einkauf wieder ins Auto gebracht, auf dem Maxi Cosi festgeschnallt und dann noch schnell den Einkaufwagen weggebracht, wie der Sprecher berichtete. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Autoschlüssel weg war. Ihr Handy lag im Auto. Sie habe einen Passanten um Hilfe gebeten. Gemeinsam versuchten sie, die Heckscheiben einzuschlagen, um so an einen Türgriff zu gelangen. Weil das scheiterte, rief der Passant die Feuerwehr.