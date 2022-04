1 Gefährliche Situation: Am Donnerstagabend drohte das McDonald’s-Schild auf dem Autohof in Vöhringen herunter zu kippen. Foto: Heidepriem

Die Lage ist glimpflich ausgegangen – Unvorstellbares hätte passieren können, als in der Sturmnacht das McDonald’s-Schild am Autohof zu kippen drohte. Aber warum ist es überhaupt so weit gekommen? Unsere Redaktion hat tiefer geforscht – die Ergebnisse lassen Schwerwiegendes erahnen.















Sulz-Vöhringen - Es ist Morgen auf dem Autohof in Vöhringen. Es riecht nach Benzin, Kaffee und Frittierfett. Soweit läuft alles wieder ganz normal: Autos tanken oder Fahrer legen eine Pause zur Erholung ein. Beinahe nichts mehr gibt Aufschluss darauf, welche Ausnahmesituation am Donnerstagabend am Autohof herrschte – bis auf das Netz, mit dem das McDonald’s-Schild gesichert ist. Denn: Das große McDonald’s-Schild drohte während des Sturms am Donnerstag herunterzufallen. Man mag sich kaum vorstellen, welch furchtbares Szenario sich hätte abspielen können, hätten Einsatzkräfte nicht sofort eingegriffen.