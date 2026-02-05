Notfälle: Zwei Tote bei Lawinenunglück in Südtirol

1 Rettungsteams der Bergwacht suchen noch im Lawinengebiet nach möglicherweise Verschütteten. (Archivbild) Foto: Thierry Pronesti/ANSA/AP/dpa In einem Skigebiet in Sulden werden mehrere Menschen von einer Lawine erfasst. Die Einsatzkräfte melden zwei Tote. Sucharbeiten laufen weiter, möglicherweise gibt es Verschüttete.







Sulden - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie seien am frühen Nachmittag in einem Skigebiet in Sulden von einer Schneelawine erfasst worden, teilte die italienische Bergwacht mit. Rettungsteams der Bergwacht sind demnach noch im Einsatz, da es den Verdacht gibt, dass weitere Personen in eine zweite Lawine verwickelt wurden.