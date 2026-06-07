Gut drei Wochen nach dem Einsturz eines Hauses im sächsischen Görlitz mit drei Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige. Es bestehe der Verdacht, dass sie eine Sprengstoff-Explosion ausgelöst haben, sagte Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Polizei Görlitz, in der MDR-Sendung "Kripo live".







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Görlitz - Gut drei Wochen nach dem Einsturz eines Hauses im sächsischen Görlitz mit drei Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige. Es bestehe der Verdacht, dass sie eine Sprengstoff-Explosion ausgelöst haben, sagte Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Polizei Görlitz, in der MDR-Sendung "Kripo live". Die Männer seien bereits "in anderer Sache" in Untersuchungshaft.