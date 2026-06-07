Notfälle Zwei Festnahmen nach Hauseinsturz in Görlitz

Gut drei Wochen nach dem Einsturz eines Hauses im sächsischen Görlitz mit drei Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige. Es bestehe der Verdacht, dass sie eine Sprengstoff-Explosion ausgelöst haben, sagte Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Polizei Görlitz, in der MDR-Sendung "Kripo live".