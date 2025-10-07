Bei einem Störfall auf einem Firmengelände nahe Aschaffenburg wird eine Gaswolke freigesetzt. Die Bevölkerung soll sich nicht im Freien aufhalten.
Mainaschaff/Aschaffenburg - Großeinsatz in Unterfranken: Durch einen Störfall in einem Industriebetrieb in der Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht nach Behördenangaben auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die Stadtverwaltung ruft die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben und Menschen aus dem Freien hereinzuholen.