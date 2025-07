Notfälle: Verletzter gefunden - Polizeigroßeinsatz in Deggendorf

Verletzter gefunden - Polizeigroßeinsatz in Deggendorf

Die Polizei ist im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa Anwohner hören einen Schuss - und finden einen verletzten Mann. Die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern.







Deggendorf - Nach dem Auffinden eines verletzten Mannes läuft in der Innenstadt von Deggendorf in Niederbayern ein Großeinsatz der Polizei. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte eine Polizeisprecherin. Anwohner hätten am Abend einen Schuss gehört und dann einen möglicherweise schwer verletzten Mann gefunden. Es werde auch mit einem Hubschrauber gefahndet. Die "Passauer Neue Presse" hatte zunächst online berichtet.