Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde auf eine Frau in Minnesota Anfang Januar soll es dort wieder einen Schussvorfall gegeben haben.
Minneapolis - Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis im Norden der USA hat es laut dem Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, erneut einen Schussvorfall gegeben. Der Demokrat schrieb auf der Plattform X, es habe sich ein schrecklicher Schussvorfall durch einen Bundesbeamten am Samstagmorgen ereignet. Konkrete Angaben zu möglichen Opfern machte Walz nicht.