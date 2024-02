Notfälle: Mindestens 51 Menschen bei Waldbränden in Chile gestorben

Mindestens 51 Menschen bei Waldbränden in Chile gestorben

Waldbrände sind in den Sommermonaten in Chile nicht unüblich. Doch in diesem Jahr steigen die Opferzahlen rapide. Die Regierung befürchtet eine der schlimmsten Notlagen seit Jahren.









Valparaíso - Bei heftigen Waldbränden in Chile ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 51 gestiegen. Das bestätigte Innenministerin Carolina Tohá am späten Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. 45 Menschen seien tot in Waldbrandgebieten gefunden worden, 6 weitere im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.