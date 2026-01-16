Notfälle: Suche nach vermisstem Achtjährigem geht weiter

Seit Mittwoch ist ein Schulkind in Frankfurt vermisst. Die Ermittler werten Fotos, Videos und Hinweise aus. «Ich hoffe, wir bekommen Licht ins Dunkel», sagt ein Polizist am Morgen.
Frankfurt/Main - Die Polizei sucht weiter nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main. Das Kind war am Mittwochmorgen laut Polizei von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden. "Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Ich hoffe, wir bekommen Licht ins Dunkel und es geht heute noch voran", sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen.