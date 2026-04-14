Notfälle: Sieben Festnahmen in Haiti nach tödlicher Massenpanik

Bei einem Vorfall auf einer Festung in Haiti kommen zahlreiche junge Menschen ums Leben. Die Nationalpolizei ermittelt.

Milot - Nach einer Massenpanik mit 25 Todesopfern auf einer historischen Festung in Haiti sind sieben Beamte festgenommen worden. Es handelt sich um fünf Polizisten der Gemeinde Milot und zwei Mitarbeiter des Instituts zum Schutz des nationalen Erbes, die in Gewahrsam sind und vernommen werden, wie die Nationalpolizei des Karibikstaates mitteilte. Was ihnen vorgeworfen wird, wurde zunächst nicht erklärt.

Der tödliche Vorfall ereignete sich am Samstag (Ortszeit) an der Zitadelle Laferrière in Milot im Norden des Landes, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Die Festnahmen erfolgten, nachdem eine Spezialeinheit der Kriminalpolizei den Ort im Rahmen der Ermittlungen besucht hatte.

Vor dem Vorfall hatten sich außergewöhnlich viele junge Menschen, darunter auch Kinder, zu einem Treffen versammelt, das in den sozialen Netzwerken beworben worden sein soll. Als starker Regen einsetzte, brach Medienberichten zufolge Panik aus.

Die meisten Opfer starben durch Erstickung, wie der Bürgermeister von Milot, Wesner Joseph, laut der Zeitung "Miami Herald", sagte. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer von Dienstag bis Donnerstag an. Die von ehemaligen Sklaven errichtete Zitadelle gilt als Symbol des Freiheitskampfes gegen die französische Kolonialherrschaft.