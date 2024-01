Brandenburg: Neun Brandenburger Schulkinder wegen Faulgas im Krankenhaus

1 Die Grund- und Oberschule Blumberg. Foto: Britta Pedersen/dpa

Neun Kinder einer Klasse in Brandenburg kommen am Mittwoch ins Krankenhaus - sie klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit und müssen sich erbrechen. Der Grund dafür: Gestank aus einem Abwasserrohr.









Ahrensfelde - Vermutlich wegen ausgetretener Faulgase aus einem Abwasserrohr an einer Schule im brandenburgischen Ahrensfelde sind neun Kinder in Krankenhäuser gebracht worden. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Barnim der Nachrichtenagentur dpa am Mittwochmittag. Sie litten unter Übelkeit und Erbrechen sowie Kopfschmerzen.