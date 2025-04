Notfälle: Reizgas im Miniatur Wunderland Hamburg: 42 Menschen verletzt

Dringender Tatverdacht Tod bei Besuch in Gefängnis: U-Haft für Häftling

Beim Besuch ihres inhaftierten Ehemanns stirbt eine 35 Jahre alte Frau in einer sogenannten Liebeszelle. Die Obduktion ergab als Todesursache Gewalt gegen den Hals. Was passierte in der Zelle?