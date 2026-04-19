1 Bei einer Gewalttat sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. (Symbolbild) Foto: Michael Reynolds/epa/dpa Am Sonntagmorgen kommt es in Louisiana zu einer Gewalttat - dabei sterben nach Polizeiangaben acht Kinder. Viele Fragen sind noch offen.







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Shreveport - Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle. "Es handelt sich um einen sehr großen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind", sagte er weiter.