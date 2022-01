18-Jährige übersieht Auto Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Neubulach

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Wildbaderstrasse in Martinsmoos sind zwei Personen schwer, eine leicht verletzt worden. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.