Neugeborenes Baby lebend in Einkaufstüte in London gefunden

1 Die Kreuzung von Greenway und High Street South in Newham, Ostlondon, wo ein neugeborenes Baby ausgesetzt worden war. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Das Baby ist gesund und wohlauf. Eine Spaziergängerin hatte das Neugeborene, das nicht einmal eine Stunde alt war, beim Gassigehen entdeckt. Die Polizei sucht nach der Mutter.









London - Ein neugeborenes Baby ist in London lebend in einer Einkaufstüte gefunden worden. Das Mädchen sei jünger als eine Stunde gewesen und in ein Handtuch eingewickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Behörden gaben dem Baby den Namen Elsa.