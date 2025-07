Notfälle: Mutter vergisst Teenager-Sohn auf Autobahn-Parkplatz

1 Die Polizei sammelte den 14-Jährigen ein. (Symbolbild) Foto: Sarah Knorr/dpa Auf dem Weg zu einem Wochenendtrip gehen Mutter und Sohn getrennt voneinander auf die Toilette. Doch als der Teenager zurückkommt, ist das Auto weg.







Nürnberg/Coburg - Mitten in der Nacht ist ein Junge von seiner Mutter auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 bei Nürnberg zurückgelassen worden. Die 51-Jährige habe nicht bemerkt, dass ihr Sohn ebenfalls auf die Toilette gegangen sei, teilte die Polizei mit. Als sie zuvor ausgestiegen war, hatten beide Kinder noch geschlafen. Nach der Toilettenpause des Teenagers war die Frau schon weiter in Richtung Thüringen gefahren.