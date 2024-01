Notfälle: Mindestens acht Tote bei starker Erdbebenserie in Japan

1 Einige starke Erdbeben haben Teile Japans erschüttert. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Mehrere starke Erdbeben erschütterten Teile Japans. Bewohner der Westküste sind weiterhin zur Vorsicht aufgerufen: Die Behörden warnen in den kommenden Tagen vor weiteren Beben.









Tokio - Die Zahl der Todesopfer infolge einer Serie starker Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, berichtete der Fernsehsender NHK am Dienstag. In der Stadt Wajima brannten am Vortag in einem Viertel Dutzende Häuser nieder, andere stürzten ein. Stellenweise loderten am Dienstag noch niedrige Flammen, Feuerwehrleute waren weiter im Einsatz. Rauch hing über der Gegend. Mehrere Menschen wurden Medien zufolge verletzt.