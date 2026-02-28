Notfälle: Mindestens 15 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

2 Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei von der Start- und Landebahn abgekommen. Foto: Juan Karita/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Militärflugzeug ist in El Alto von der Piste abgekommen. Mindestens 15 Menschen sterben. Am Unglücksort kommt es zu chaotischen Szenen und Plünderungsversuchen.







El Alto - Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung "El Deber" unter Berufung auf die Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.