Ein Schneebrett reißt sieben deutsche Bergsteiger mit sich. Drei sind bereits tot geborgen. Für zwei weitere besteht nach Angaben der Retter keine Hoffnung mehr. Trotzdem geht die Suche weiter.
Bozen - Nach dem Tod von mindestens drei deutschen Bergsteigern bei einem Lawinenunglück in Südtirol wird heute die Suche nach zwei Vermissten fortgesetzt. Die italienische Bergwacht hat nach Angaben eines Sprechers allerdings keine Hoffnung mehr, die Frau und den Mann noch lebend zu finden. Beide kommen ebenfalls aus Deutschland. Die Suche hatte am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen werden müssen.