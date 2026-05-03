1 Der Hamburger Flughafen musste nach einer kleinen Bruchlandung eines Kleinflugzeuges kurzzeitig für alle Starts und Landungen geschlossen werden. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa Am Nachmittag soll ein kleines Flugzeug auf dem Hamburger Flughafen landen - die Landung geht schief. Es wird niemand verletzt, doch die kleine Bruchlandung hat Auswirkungen auf den Flugverkehr.







Link kopiert



Hamburg - Weil auf dem Hamburger Flughafen ein kleines Flugzeug Schwierigkeiten bei der Landung hatte, sind kurzzeitig alle Starts und Landungen gestoppt worden. "Das Flugzeug ist bei uns gelandet und ist dabei zu Schaden gekommen. Es wurde bei der Landung beschädigt", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber niemand verletzt worden.