Die im Umland gefundene Kinderleiche beschäftigt Güstrow. Der dortige Bürgermeister drückt den Ermittlern die Daumen.
Güstrow - Nach dem Fund einer Kinderleiche bei Güstrow hofft der dortige Bürgermeister auf baldige Ermittlungsergebnisse. "Ich wünsche einfach und drücke da die Daumen, dass die Ermittlungsbehörden sehr schnell einen Ermittlungserfolg erzielen", sagte Sascha Zimmermann (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist meine ganze Hoffnung auch, damit dann eine gewisse Ruhe in die Stadt einkehren kann."