Notfälle: Kind stirbt bei Unfall in Berliner Kita

In einer Berliner Kita ist ein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren mit großem Einsatz vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät.
Berlin - Ein Kind ist in einer Berliner Kita bei einem Unfall gestorben. Es sei von einem schweren Gegenstand, vermutlich einer Tür, erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem tragischen Vorfall. Alter und Geschlecht des Kindes teilte die Polizei zunächst nicht mit, weil noch nicht alle Angehörigen verständigt worden seien. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.