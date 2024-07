Notfälle in Rottweil: Sie ist die erste Frau in der Integrierten Leitstelle

Es ist eine doppelte Premiere in der Integrierten Leitstelle (ILS) in Rottweil: Erstmals wurde vom Landkreis eine Leitstellendisponentin ausgebildet. Vanessa Braun, von Beruf Notfallsanitäterin, hat erfolgreich ihre Weiterqualifikation abgeschlossen. Damit ist sie nicht nur die erste Auszubildende des Landratsamtes in diesem Bereich, sondern auch die erste Frau, die das Landratsamt für die ILS einstellt.

In der Integrierten Leitstelle arbeiten als Disponenten sowohl Mitarbeitende des Landratsamtes Rottweil als auch des DRK Kreisverbandes Rottweil. Unabhängig vom Arbeitgeber bearbeiten alle Disponentinnen und Disponenten alle Notrufe und Einsätze für die Feuerwehren und den Rettungsdienst.

Für beide Seiten ein Gewinn

Ausbildungsleiter Tobias Weiß sowie Andreas Noth, der Leiter der Integrierten Leitstelle im Bereich Feuerwehr, zeichnen für die Ausbildung von Vanessa Braun verantwortlich. Andreas Noth: „Wir wollten die Chance nutzen, die offene Stelle mit jemandem zu besetzen, den wir selbst ausbilden.“ Für beide Seiten ein Gewinn – Vanessa Braun hat bei der Ausbildung nicht nur den künftigen Arbeitsplatz und das Team kennengelernt, sondern auch die speziellen Anforderungen in der Rottweiler ILS.

Die neue Leistellendisponentin Vanessa Braun zusammen mit Ausbilder Tobias Weiß (links) und Andreas Noth, dem Leiter der Integrierten Leitstelle im Bereich Feuerwehr. Foto: Schmider

Die Weiterqualifikation dauerte insgesamt 21 Wochen, sechs davon direkt in der Integrierten Leitstelle des Landkreises. Die restliche Ausbildungszeit verbrachte Vanessa Braun an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und an der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler. In den Ausbildungswochen an den beiden Schulen werden vor allem die Inhalt Recht, Taktik, Disposition, Technik und Störungsmanagement geschult.

Kommunikation am Telefon ein großer Baustein

Ein weiterer großer Baustein in der Ausbildung ist die Kommunikation in der Notrufabfrage. Auch die Anleitung der Telefonreanimation durch die Leitstelle wird in dieser Zeit sehr intensiv geschult.

Während der sechs Wochen in der Leitstelle teilte sich die Ausbildung in eine Woche Grundlagenunterricht und fünf Wochen praktische Arbeit am Leitstellentisch auf. Hierbei arbeitete sie mit insgesamt vier Kollegen zusammen, um verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen.

Die erste Frau in der ILS

Vanessa Braun ist nicht nur die erste Auszubildende in diesem Bereich im Landkreis Rottweil, sondern auch die erste Frau des Landratsamtes in der Leitstelle. Die Weiterqualifikation bewertet sie sehr positiv: „Es war sehr interessant und ich konnte von jedem Kollegen die Arbeitsweise herausfiltern, die für mich am besten passt.“ Und wie fiel die Entscheidung, sich zur Leistellendisponentin ausbilden zu lassen? Ganz einfach: „Ich mag die Abwechslung in diesem Beruf.“