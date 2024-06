1 An der Stelle des Erdrutsches verlaufen eine Kreisstraße und die Bahnstrecke parallel - auch ein Auto war deshalb betroffen (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die heftigen Regenfälle lassen zwei Waggons eines umgeleiteten ICE entgleisen. Der Erdrutsch trifft auch einen Wagen. Die 185 Passagiere des Zuges und der Autofahrer bleiben unverletzt.









Schwäbisch Gmünd - Zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord sind im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd nach einem Erdrutsch entgleist. Die Passagiere blieben laut einem Bahnsprecher unverletzt und wurden in der Nacht aus dem Zug evakuiert. Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort hatte es wie in weiten Teilen Baden-Württembergs erhebliche Niederschläge gegeben.