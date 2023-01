Eröffnung in Dunningen Ralf Hemminger wagt mit der "Feuerwehrklamotte" etwas Neues

Es ist ein Klamottenladen der besonderen Art, der da in Dunningen neu eröffnet. Die vorherrschende Farbe des Sortiments ist Blau. Und der Name ist Programm: In der "Feuerwehrklamotte" kleidet Ralf Hemminger Einsatzkräfte von Kopf bis Fuß ein.