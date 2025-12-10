1 Aus einer Leitung der PCK-Raffinerie sind große Mengen Öl ausgetreten. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa Ein kleines Leck mit großen Folgen: Nach Schätzungen der Feuerwehr sind bei Gramzow mehr als 200.000 Liter Öl aus einer Pipeline ausgetreten. Die Bergung dauert an.







Link kopiert



Gramzow - Aus einer defekten Pipeline in Brandenburg sind nach ersten Schätzungen der Feuerwehr mindestens 200.000 Liter Rohöl ausgetreten. Das Öl sei in einer Pumpstation bei Gramzow in der Uckermark aus einem kleinen Leck mit einem Druck von circa 20 Bar herausgeschossen, sagte der Abteilungsleiter der Feuerwehr Schwedt und Fachberater für Gefahrstofflagen, Alexander Trenn. Die Menge könne auch noch größer sein. Vor Ort seien etwa 100 Kräfte der Feuerwehr, dazu etwa 25 Mitarbeiter der Raffinerie PCK, der die Leitung gehört.