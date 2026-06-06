1 Im Hafen von Manta stehen mehrere Fischerboote in Flammen. Foto: Ariel Ochoa/AP/dpa Flammen und schwarze Rauchsäulen sorgen für dramatische Szenen in einem wichtigen pazifischen Fischerhafen. Was Zeugen über die möglichen Ursachen berichten.







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Manta - Bei einem Brand an dem wichtigen Pazifikhafen von Manta in Ecuador sind Dutzende Fischerboote zerstört worden. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Behörde für Risikomanagement mitteilte. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Vor dem Zwischenfall sollen nach Angaben von Zeugen auf einem der Boote Schweißarbeiten durchgeführt worden sein, wie die Feuerwehr mitteilte. Es werde ermittelt.